26 декабря

25 декабря

Популярное

В Забайкалье педофила на 25 лет отправили за решётку

В Забайкалье педофила на 25 лет отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также мужчину будут принудительно лечить

43-летний житель города Нерчинск в Забайкальском крае, насиловавший детей, приговорён к 25 годам лишения свободы.

Мужчина признан виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

- Как установлено следствием и судом, в период с 2019 по 2021 годы подсудимый совершил десять преступлений против половой неприкосновенности в отношении нескольких потерпевших, в том числе, восемь преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, а также два изнасилования. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием потерпевших в силу их возраста, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые 5 лет лишения свободы осуждённый проведёт в тюрьме, последующие - в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, осуждённому судом назначено принудительное лечение по месту отбывания наказания.

педофилия изнасилование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье педофила на 25 лет отправили за решётку
В Забайкалье педофила на 25 лет отправили за решётку
Происшествия, 26.12.2022
Также мужчину будут принудительно лечить
В Бурятии на пожаре погибли два телёнка
В Бурятии на пожаре погибли два телёнка
Происшествия, 26.12.2022
Причиной пожара стал перекал дымоходной трубы
В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по следам от трактора
В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по следам от трактора
Происшествия, 26.12.2022
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за рубку
На водосетях Улан-Удэ за неделю произошло 19 аварий
На водосетях Улан-Удэ за неделю произошло 19 аварий
Происшествия, 26.12.2022
Специалистам пришлось промыть 1500 метров канализации
Читинец угнал BMW и обменял его на Toyota Celica
Читинец угнал BMW и обменял его на Toyota Celica
Происшествия, 26.12.2022
Владелица держала машину в гараже своего знакомого
В Бурятии ребёнок пострадал в ДТП из-за отсутствия детского кресла
В Бурятии ребёнок пострадал в ДТП из-за отсутствия детского кресла
Происшествия, 26.12.2022
Мальчик получил травмы от сработавшей подушки безопасности
Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка
Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка
Происшествия, 26.12.2022
По некоторой информации, он скончался после катания на горных лыжах
В Бурятии «чёрный» лесоруб срубил лиственниц на 1,27 млн
В Бурятии «чёрный» лесоруб срубил лиственниц на 1,27 млн
Происшествия, 26.12.2022
Мужчину приговорили к условному лишению свободы
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух человек
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух человек
Происшествия, 25.12.2022
Пожар произошёл на улице Гагарина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^