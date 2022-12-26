В Забайкалье педофила на 25 лет отправили за решётку

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43-летний житель города Нерчинск в Забайкальском крае, насиловавший детей, приговорён к 25 годам лишения свободы.
Мужчина признан виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
- Как установлено следствием и судом, в период с 2019 по 2021 годы подсудимый совершил десять преступлений против половой неприкосновенности в отношении нескольких потерпевших, в том числе, восемь преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, а также два изнасилования. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием потерпевших в силу их возраста, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые 5 лет лишения свободы осуждённый проведёт в тюрьме, последующие - в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, осуждённому судом назначено принудительное лечение по месту отбывания наказания.
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Происшествия, Фото:
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