В Улан-Удэ вынесли приговор за убийство у лаундж-бара

Погиб молодой человек, который не принимал участия ни в каком конфликте
Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор за резонансное убийство у лаундж-бара Felicity в центре города. 33-летнего подсудимого признали виновным по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло ночью 14 июня. Тогда во дворе лаундж-бара ни за что погиб молодой человек, который случайно попался под руку разгорячённому алкоголем мужчине.
- Ночью мужчина распивал спиртные напитки с компанией приятелей в баре в центре Улан-Удэ. Под утро они поссорились с другими посетителями. На улице между ними завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник выломал из забора, огораживающего прилегающую территорию, металлический уголок, с которым стал гоняться за противниками. В этот момент из бара вышли два молодых человека, которые не имели отношения к конфликту. Они остановились неподалеку и стали курить. Однако, увидев их, вооружённый мужчина решил, что незнакомцы также принимали участие в потасовке, в связи с чем подбежал к одному из них и с силой нанёс уголком два удара по голове, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Молодой человек спустя непродолжительное время скончался в больнице.
Во время расследования друзья убитого били тревогу. По их словам, даже велась попытка переквалификации статьи с «Убийство» на «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны». При том, что как раз их погибший друг ни в какой драке не участвовал. Друзья просили огласки и выражали надежду, что нападавший получит справедливое наказание.
В итоге никакой переквалификации дела не произошло. Следствие собрало доказательства вины обвиняемого, который, кстати, свою вину не признавал. Он даже заявлял, что «всё забыл» про ту ночь. Резкий провал в памяти он объяснил «переутомлением на работе» и тем, что под «впечатлением от разговоров с друзьями находился в угнетённом состоянии».
Впрочем, была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Она доказала, что мужчина в момент нападения не находился в состоянии аффекта, вполне мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.
- От медицинского освидетельствования после задержания возле бара мужчина отказался. Поэтому следователям по видеозаписям пришлось подсчитывать примерный объём выпитого им спиртного, а также устанавливать при помощи свидетельских показаний. Исходя из полученных данных, в баре мужчина употреблял спиртное с достаточной интенсивностью. В момент нападения на потерпевшего находился в состоянии алкогольного опьянения, - отмечали в следственном управлении.
В итоге приговором суда мужчине назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В Улан-Удэ вынесли приговор за убийство у лаундж-бара
Происшествия, Фото:
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