В регионе развёрнуто около 400 коек
В начале этой неделе в Забайкальском крае от гриппа умер один пациент.
- Тяжёлые пациенты с внебольничными пневмониями находятся на ежедневном мониторинге министерства здравоохранения Забайкальского края. Стоит отметить, что на протяжении 49 и 50 недели эпидемиологического сезона не зарегистрировано летальных случаев от гриппа. Однако в начале 51-й недели мы зафиксировали один смертельный случай, - рассказала заместитель министра здравоохранения региона по организации медицинской помощи взрослому населению Елена Аранина.
В период подготовки к эпидемическому подъёму заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ в Забайкалье развёрнуто около 400 коек. Бригады скорой медицинской помощи оснащены всем необходимым оборудованием, в крае работают семь ПЦР-лабораторий по верификации на респираторные вирусные инфекции. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, дефицита в лекарственных препаратах и средствах индивидуальной защиты в медицинских учреждениях нет.
В Забайкалье зарегистрирован первый случай гибели человека от гриппа
Происшествия, Фото:
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