В Забайкалье зарегистрирован первый случай гибели человека от гриппа

В регионе развёрнуто около 400 коек



В начале этой неделе в Забайкальском крае от гриппа умер один пациент.



- Тяжёлые пациенты с внебольничными пневмониями находятся на ежедневном мониторинге министерства здравоохранения Забайкальского края. Стоит отметить, что на протяжении 49 и 50 недели эпидемиологического сезона не зарегистрировано летальных случаев от гриппа. Однако в начале 51-й недели мы зафиксировали один смертельный случай, - рассказала заместитель министра здравоохранения региона по организации медицинской помощи взрослому населению Елена Аранина.



В период подготовки к эпидемическому подъёму заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ в Забайкалье развёрнуто около 400 коек. Бригады скорой медицинской помощи оснащены всем необходимым оборудованием, в крае работают семь ПЦР-лабораторий по верификации на респираторные вирусные инфекции. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, дефицита в лекарственных препаратах и средствах индивидуальной защиты в медицинских учреждениях нет.

