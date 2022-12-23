В Иркутской области сбытчицу героина посадили на четыре года

Она продала наркотик возле своего дома



В Иркутской области суд приговорил жительницу города Вихоревка к лишению свободы за незаконное хранение и сбыт героина.



- В середине сентября ранее неоднократно судимая 33-летняя женщина, находясь около своего дома, расположенного в городе Вихоревка Братского района, при личной встрече продала почти 1 грамм героина. В ходе обыска в жилище у подозреваемой полицейские обнаружили ещё более 1 грамма аналогичного наркотического средства, которое она хранила для личного потребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Братский районный суд признал женщину виновной по статьям «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере» и «Незаконный сбыт наркотических средств» Уголовного кодекса.



Её назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.



