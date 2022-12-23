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В Бурятии жители райцентра задыхаются от запаха фекалий

В Бурятии жители райцентра задыхаются от запаха фекалий
Происшествия, 
Ассенизаторы сливают нечистоты прямо в населённом пункте

Жители Гусиноозёрска пожаловались на невыносимый запах, окутавший город. Люди грешат на ассенизаторов, которые сливают содержимое выгребных ям прямо в населённом пункте.

- Законно ли поступают частники, когда сбрасывают то, что выкачали из выгребных ям, между 7-ым микрорайоном и посёлком Мирный в Гусиноозёрске? Такая вонь стоит ежедневно почти, – пожаловались горожане в группе «Селенга-инфо.24/7».

 
Информацию об этом уже передали в Бурприроднадзор. Нарушителя ищут.

В районной администрации напомнили, что слив жидких бытовых отходов (ЖБО) в неположенном месте чреват штрафами – согласно частям 1 и 4 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Их размер составляет до пяти тысяч рублей для физических и до 400 тысяч – для юридических лиц.

Местных жителей призвали сообщать о нарушителях в администрацию или сразу в Бурприроднадзор. Требуется зафиксировать факт сброса ЖБО, запечатлеть на видео номер машины и сказать вслух дату и примерное время. 
канализация

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