В Бурятии жители райцентра задыхаются от запаха фекалий

Ассенизаторы сливают нечистоты прямо в населённом пункте





В районной администрации напомнили, что слив жидких бытовых отходов (ЖБО) в неположенном месте чреват штрафами – согласно частям 1 и 4 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Их размер составляет до пяти тысяч рублей для физических и до 400 тысяч – для юридических лиц.



Местных жителей призвали сообщать о нарушителях в администрацию или сразу в Бурприроднадзор. Требуется зафиксировать факт сброса ЖБО, запечатлеть на видео номер машины и сказать вслух дату и примерное время.

Информацию об этом уже передали в Бурприроднадзор. Нарушителя ищут.