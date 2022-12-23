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В Улан-Удэ при пожаре в доме нашли тела мужчины и женщины

В Улан-Удэ при пожаре в доме нашли тела мужчины и женщины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Трагедия произошла в садоводческом товариществе «Ранет»

Вечером 22 декабря в садоводческом товариществе «Ранет» в Улан-Удэ загорелся частный дом. На момент прибытия первого пожарного подразделения строение горело изнутри, существовала угроза распространения на гараж.

- В ходе тушения звено газодымозащитной службы обнаружило тела мужчины и женщины, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Чуть больше получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.
пожар смерть

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