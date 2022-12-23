В Улан-Удэ при пожаре в доме нашли тела мужчины и женщины

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Трагедия произошла в садоводческом товариществе «Ранет»



Вечером 22 декабря в садоводческом товариществе «Ранет» в Улан-Удэ загорелся частный дом. На момент прибытия первого пожарного подразделения строение горело изнутри, существовала угроза распространения на гараж.



- В ходе тушения звено газодымозащитной службы обнаружило тела мужчины и женщины, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



Чуть больше получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.



Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.

