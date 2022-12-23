Трагедия произошла в садоводческом товариществе «Ранет»
Вечером 22 декабря в садоводческом товариществе «Ранет» в Улан-Удэ загорелся частный дом. На момент прибытия первого пожарного подразделения строение горело изнутри, существовала угроза распространения на гараж.
- В ходе тушения звено газодымозащитной службы обнаружило тела мужчины и женщины, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Чуть больше получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.
В Улан-Удэ при пожаре в доме нашли тела мужчины и женщины
Происшествия, Фото:
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