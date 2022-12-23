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В Иркутской области при пожаре в доме погибли мужчина и женщина

В Иркутской области при пожаре в доме погибли мужчина и женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Трагедия произошла ночью

В посёлке Рудногорск Нижнеилимского района Иркутской области ночью произошёл пожар в двухквартирном доме, унёсший жизни двух человек.

В 02:55 сообщение о возгорании поступило от жильцов – они рассказали, что горит соседняя квартира.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения квартира была полностью охвачена огнём, который перекинулся на кровлю. Существовала угроза распространения на соседнюю квартиру. В 04:20 открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара уничтожена квартира и кровля дома на площади 70 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

В ходе тушения в квартире были обнаружены двое погибших – мужчины и женщины 1961 года рождения.

Обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС. По предварительным данным, трагедия могла произойти по причине короткого замыкания.


смерть пожар

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