Трагедия произошла ночью
В посёлке Рудногорск Нижнеилимского района Иркутской области ночью произошёл пожар в двухквартирном доме, унёсший жизни двух человек.
В 02:55 сообщение о возгорании поступило от жильцов – они рассказали, что горит соседняя квартира.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения квартира была полностью охвачена огнём, который перекинулся на кровлю. Существовала угроза распространения на соседнюю квартиру. В 04:20 открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара уничтожена квартира и кровля дома на площади 70 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.
В ходе тушения в квартире были обнаружены двое погибших – мужчины и женщины 1961 года рождения.
Обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС. По предварительным данным, трагедия могла произойти по причине короткого замыкания.
В Иркутской области при пожаре в доме погибли мужчина и женщина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трагедия произошла ночью
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Горе-вор сам во всём признался правоохранителю в штатском
Мошенники обманули 73-летнюю женщину
Женщину обманули по уже обыденной схеме
У погибшего пожилого мужчины сломался его автомобиль
Подросток целых 20 дней провёл в реанимации
Женщина села за руль, не имея водительских прав
Гособвинитель обжаловал ранее назначенный приговор
Автоавария случилась на Академическому мосту
Молодой человек расправился со старушкой из неприязни
Вместо пар он отправился под арест
Сперва убийца врал, что уже нашёл мужчину мёртвым
Мужчина был пьян
Специалисты призывают не покупать его с рук