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В Улан-Удэ вор пытался продать украденные наушники росгвардейцу

В Улан-Удэ вор пытался продать украденные наушники росгвардейцу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Горе-вор сам во всём признался правоохранителю в штатском

В Улан-Удэ сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант полиции Арсалан Галсанов в свой выходной приехал в торгово-развлекательный центр в 100-х кварталах. Там к нему подошёл нетрезвый мужчина и предложил купить наушники.

Не подозревая, что перед ним правоохранитель, горе-продавец признался, что украл наушники ранее в другом ТРЦ.

- На мои вопросы, где он взял наушники, гражданин сказал, что отцепил антикражное устройство в магазине электроники и вынес товар. Также мужчина добавил, что его никто не заметил и искать пропажу не будут. Когда я показал ему служебное удостоверение и представился, он, конечно, оторопел, - рассказал старший группы задержания батальона вневедомственной охраны по Улан-Удэ старший сержант полиции Арсалан Галсанов.

Затем росгвардеец вызвал патрульный экипаж вневедомственной охраны и доставил вора в полицию.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине электроники. На них, действительно, оказался запечатлён задержанный и момент кражи наушников. Теперь 26-летнего вора, который ранее был судим, ждёт новое уголовное дело.

- Наушники, стоимостью 1500 рублей, были у задержанного изъяты, - сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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