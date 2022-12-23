Мошенники обманули 73-летнюю женщину
Полицейские в Тулунском районе Иркутской области поблагодарили сотрудницу банка, которая помогла 73-летней пенсионерке.
Несколько дней назад менеджер банка Мария Игумнова позвонила в полицию и сообщила, что на мобильный телефон клиентки поступают подозрительные звонки.
Как выяснилось, пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили, что с её банковского счёта мошенники пытаются похитить деньги. Для «сохранения» сбережений собеседники посоветовали снять всю сумму и перевести финансы на «безопасный счёт». Женщина направилась в банк, и следуя инструкциям аферистов, всё время остававшихся с ней на связи, сняла со своего счёта 200 тысяч рублей и перечислила их по указанным реквизитам.
Через некоторое время звонок поступил повторно. От неё потребовалось совершить ещё один визит в банк, обналичить и отправить на тот же счёт оставшуюся на вкладе сумму Доверчивая женщина согласилась выполнить требуемую операцию. Однако бдительная банковская сотрудница, заподозрив, что в отношении пенсионерки совершается преступление, позвонила в полицию.
Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы разъяснили пенсионерке, о том, что она стала жертвой обмана.
На днях временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» Анастас Погосян вместе с общественниками вручили работнице банка благодарность и подарок.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области сотрудница банка уберегла пенсионерку от потери денег
Происшествия, Фото:
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