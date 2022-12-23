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В Иркутской области сотрудница банка уберегла пенсионерку от потери денег

В Иркутской области сотрудница банка уберегла пенсионерку от потери денег
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мошенники обманули 73-летнюю женщину

Полицейские в Тулунском районе Иркутской области поблагодарили сотрудницу банка, которая помогла 73-летней пенсионерке.

Несколько дней назад менеджер банка Мария Игумнова позвонила в полицию и сообщила, что на мобильный телефон клиентки поступают подозрительные звонки.

Как выяснилось, пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили, что с её банковского счёта мошенники пытаются похитить деньги. Для «сохранения» сбережений собеседники посоветовали снять всю сумму и перевести финансы на «безопасный счёт». Женщина направилась в банк, и следуя инструкциям аферистов, всё время остававшихся с ней на связи, сняла со своего счёта 200 тысяч рублей и перечислила их по указанным реквизитам.

Через некоторое время звонок поступил повторно. От неё потребовалось совершить ещё один визит в банк, обналичить и отправить на тот же счёт оставшуюся на вкладе сумму Доверчивая женщина согласилась выполнить требуемую операцию. Однако бдительная банковская сотрудница, заподозрив, что в отношении пенсионерки совершается преступление, позвонила в полицию.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы разъяснили пенсионерке, о том, что она стала жертвой обмана.

На днях временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» Анастас Погосян вместе с общественниками вручили работнице банка благодарность и подарок.


По информации ГУ МВД по Иркутской области 
мошенничество банки

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