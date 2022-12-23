Иркутянка взяла кредит и перевела мошенникам 4,2 млн

Женщину обманули по уже обыденной схеме



40-летняя жительница Иркутска взяла кредит и отдала мошенникам более 4,2 млн рублей. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



Иркутянке позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил якобы о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит на её имя. Звонивший пояснил: для того чтобы предотвратить действия аферистов, необходимо через мобильное приложение самостоятельно оформить кредит на максимальную сумму, которую необходимо будет перевести на безопасный счёт.



Потерпевшая выполнила все рекомендации и за один день взяла кредиты на сумму более 4,2 миллиона рублей. Полученные деньги разными частями через банкомат женщина перевела на указанный счёт.



Только спустя несколько часов после перевода она поняла, что стала жертвой мошенников.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, предполагает до 10 лет лишения свободы.



Также аналогичным способом телефонные аферисты обманули жительницу Куйтунского района, потерявшую после разговора с преступниками более 1,4 миллионов рублей.



