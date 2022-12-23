17-летний парень из Бурятии выпил алкоголь и навсегда остался инвалидом

Подросток целых 20 дней провёл в реанимации





В детской республиканской клинической больнице поделились страшной историей 17-летнего жителя Бурятии, чья судьба навсегда изменилась из-за порции спиртного. В начале ноября его привезли в ДРКБ на «скорой» за 20 минут до окончания напряжённого ночного дежурства. Нейрохирурга Цырена Балданова и травматолога Виталия Волобоева попросили прийти в приёмный покой.Парня доставили в медучреждение после ДТП. У него были сочетанная травма и шок. Компьютерная томография показала множественные переломы, в том числе – позвоночника с перерывом спинного мозга (полный разрыв спинно-мозговой трубки). В крови у юноши обнаружили около 4 промилле этанола.Врачи решили провести операцию по стабилизации позвоночника. Это фиксация позвоночного столба на уровне грудных позвонков, чтобы человек в дальнейшем мог сидеть. Хирургическое вмешательство длилось около шести часов. Его проводила операционная бригада из нейрохирурга Цырена Балданова, его коллеги Булата Цыбикова из республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко, травматолога Виталия Волобоева и медсестры Оюны Сакияевой.Подросток 20 дней провёл в реанимации и потом столько же – в отделении травматологии и ортопедии (с койками нейрохирургии). Затем его перевели в реабилитационное отделение.Врачи приложили максимум усилий, чтобы сохранить молодому человеку жизнь и выходить его, но парень навсегда остался инвалидом.- К сожалению, чудес не бывает. Пока при перерыве спинного мозга медицина бессильна, – рассказали в ДРКБ. – Состояние алкогольного опьянения способствовало неадекватному поведению после получения сильнейшей травмы. Вместо того, чтобы соблюдать положение максимального покоя, без движения до прибытия скорой помощи, пациент попытался вскочить на ноги, ещё больше усугубив травматическое повреждение позвоночника.В медучреждении говорят: и врачи, и медсёстры, и нянечки с большим сожалением и сопереживанием относятся к таким больным.- К сожалению, в последнее время в ДРКБ всё чаще поступают дети в алкогольном опьянении. Даже небольшое количество спиртного может негативно повлиять на поведение, подвигнуть на принятие рискованного, безрассудного решения, ослабить волю и инстинкты самосохранения, – подчеркнули в больнице.Цырен Балданов подтвердил, что туда в последнее время всё чаще привозят несовершеннолетних в нетрезвом виде. Алкоголь, по словам врача, усиливает риск травм.- Подходит конец года. На носу – январские праздники. Просим несовершеннолетних отмечать праздники без алкоголя, – призвал Цырен Балданов. – Хотелось бы обратить на это внимание родителей. Подавайте детям пример, что употребление алкоголя недопустимо.