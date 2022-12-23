23 декабря

22 декабря

Популярное

17-летний парень из Бурятии выпил алкоголь и навсегда остался инвалидом

17-летний парень из Бурятии выпил алкоголь и навсегда остался инвалидом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Подросток целых 20 дней провёл в реанимации

В детской республиканской клинической больнице поделились страшной историей 17-летнего жителя Бурятии, чья судьба навсегда изменилась из-за порции спиртного. В начале ноября его привезли в ДРКБ на «скорой» за 20 минут до окончания напряжённого ночного дежурства. Нейрохирурга Цырена Балданова и травматолога Виталия Волобоева попросили прийти в приёмный покой.

Парня доставили в медучреждение после ДТП. У него были сочетанная травма и шок. Компьютерная томография показала множественные переломы, в том числе – позвоночника с перерывом спинного мозга (полный разрыв спинно-мозговой трубки). В крови у юноши обнаружили около 4 промилле этанола.

Врачи решили провести операцию по стабилизации позвоночника. Это фиксация позвоночного столба на уровне грудных позвонков, чтобы человек в дальнейшем мог сидеть. Хирургическое вмешательство длилось около шести часов. Его проводила операционная бригада из нейрохирурга Цырена Балданова, его коллеги Булата Цыбикова из республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко, травматолога Виталия Волобоева и медсестры Оюны Сакияевой.

Подросток 20 дней провёл в реанимации и потом столько же – в отделении травматологии и ортопедии (с койками нейрохирургии). Затем его перевели в реабилитационное отделение.

Врачи приложили максимум усилий, чтобы сохранить молодому человеку жизнь и выходить его, но парень навсегда остался инвалидом.

- К сожалению, чудес не бывает. Пока при перерыве спинного мозга медицина бессильна, – рассказали в ДРКБ. – Состояние алкогольного опьянения способствовало неадекватному поведению после получения сильнейшей травмы. Вместо того, чтобы соблюдать положение максимального покоя, без движения до прибытия скорой помощи, пациент попытался вскочить на ноги, ещё больше усугубив травматическое повреждение позвоночника.

В медучреждении говорят: и врачи, и медсёстры, и нянечки с большим сожалением и сопереживанием относятся к таким больным.

- К сожалению, в последнее время в ДРКБ всё чаще поступают дети в алкогольном опьянении. Даже небольшое количество спиртного может негативно повлиять на поведение, подвигнуть на принятие рискованного, безрассудного решения, ослабить волю и инстинкты самосохранения, – подчеркнули в больнице.

Цырен Балданов подтвердил, что туда в последнее время всё чаще привозят несовершеннолетних в нетрезвом виде. Алкоголь, по словам врача, усиливает риск травм.

- Подходит конец года. На носу – январские праздники. Просим несовершеннолетних отмечать праздники без алкоголя, – призвал Цырен Балданов. – Хотелось бы обратить на это внимание родителей. Подавайте детям пример, что употребление алкоголя недопустимо.

алкоголь травмы подростки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнку отправили в колонию за пьяную езду
Улан-удэнку отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 23.12.2022
Женщина села за руль, не имея водительских прав
В Улан-Удэ воровке ужесточили наказание
В Улан-Удэ воровке ужесточили наказание
Происшествия, 23.12.2022
Гособвинитель обжаловал ранее назначенный приговор 
Виновного в смертельном ДТП иркутянина отправили за решётку
Виновного в смертельном ДТП иркутянина отправили за решётку
Происшествия, 22.12.2022
Автоавария случилась на Академическому мосту
Читинцу за убийство бабушки-инвалида грозит пожизненное
Читинцу за убийство бабушки-инвалида грозит пожизненное
Происшествия, 22.12.2022
Молодой человек расправился со старушкой из неприязни 
В Иркутске первокурсник занимался закладками
В Иркутске первокурсник занимался закладками
Происшествия, 22.12.2022
Вместо пар он отправился под арест
Житель Бурятии до смерти забил соседа табуретом
Житель Бурятии до смерти забил соседа табуретом
Происшествия, 22.12.2022
Сперва убийца врал, что уже нашёл мужчину мёртвым
Жители Бурятии забивают на мясо больной скот
Жители Бурятии забивают на мясо больной скот
Происшествия, 22.12.2022
Специалисты призывают не покупать его  с рук
В Улан-Удэ полночи искали 84-летнего дедушку с потерей памяти
В Улан-Удэ полночи искали 84-летнего дедушку с потерей памяти
Происшествия, 22.12.2022
Пенсионер ушёл за шесть километров от родного дома 
Жительница Бурятии солгала об угоне машины, чтобы проучить друга
Жительница Бурятии солгала об угоне машины, чтобы проучить друга
Происшествия, 22.12.2022
Приятель, которому она дала машину, попался пьяным за рулём
Улан-удэнец ограбил женщину на 60 тысяч
Улан-удэнец ограбил женщину на 60 тысяч
Происшествия, 22.12.2022
Подозреваемого задержали в Иркутске
Забайкальца осудили на 18 лет за надругательство над дочерью знакомого
Забайкальца осудили на 18 лет за надругательство над дочерью знакомого
Происшествия, 22.12.2022
Мужчина воспользовался беспомощностью девочки  
В Бурятии прораба осудили за гибель рабочего
В Бурятии прораба осудили за гибель рабочего
Происшествия, 22.12.2022
Двое рабочих упали с 12-метровой работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^