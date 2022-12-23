Женщина села за руль, не имея водительских прав
41-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в совершении двух преступлений по статье о повторном управлении автомобилем в пьяном виде.
В октябре 2021 года женщина уже подвергалась уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Тогда ей назначили обязательные работы.
Но в январе и феврале текущего года она вновь села за руль нетрезвой. При этом во время первой поездки водитель не справилась с управлением и попал в дорожно-транспортное происшествие.
- Иволгинский районный суд назначил виновной наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком 6 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнку отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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