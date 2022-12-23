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В Улан-Удэ воровке ужесточили наказание

В Улан-Удэ воровке ужесточили наказание
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Гособвинитель обжаловал ранее назначенный приговор

В октябре 29-летняя улан-удэнка признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», «Покушение на кражу с банковского счёт». Ей назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Женщина ранее дважды судима за преступления против собственности, состоит на учёте в уголовно-исполнительной инспекции в связи с условным осуждением по двум приговорам. Новые преступления она совершила в период испытательного срока.

В суде установлено, что после распития алкоголя в компании знакомых горожанка украла у хозяина дома сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей. Используя функцию бесконтактной оплаты, женщина приобрела в магазине продукты, алкоголь и табачные изделия. При повторной попытке совершить покупки карта была заблокирована потерпевшим.

Государственный обвинитель, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Верховный суд республики признал доводы прокурора обоснованными и назначил осуждённой 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщина взята по стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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