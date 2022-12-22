Молодой человек расправился со старушкой из неприязни
27-летний читинец предстанет перед судом по обвинению в убийстве находящейся в беспомощном состоянии потерпевшей (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемый в течение 2021 года проживал со своей 82-летней бабушкой, жительницей села Кайдалово Карымского района, которая являлась инвалидом 2 группы.
В декабре 2021 года из неприязни он решил убить беспомощную бабушку. Он нанёс пожилой женщине несколько ударов по телу, голове, рукам, ногам и задушил её.
- В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом деянии. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Читинцу за убийство бабушки-инвалида грозит пожизненное
Происшествия, Фото:
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