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В Иркутске первокурсник занимался закладками

В Иркутске первокурсник занимался закладками
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вместо пар он отправился под арест

В Иркутске полицейские задержали 18-летнего уроженца ближнего зарубежья, учащегося первого курса университета. Он сделал девять тайников с синтетическим наркотиком на улице Бородина.

- Сыщики задержали молодого человека в момент, когда он формировал закладку. После задержания злоумышленника сотрудникам полиции стало известно о местах ещё нескольких схронов. Общий вес изъятого – более восьми граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


Со слов молодого человека, координаты на товар он получал по интернету, через популярный мессенджер. Студент признался, что таким образом хотел заработать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ». По ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.
наркотики

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