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Житель Бурятии до смерти забил соседа табуретом

Житель Бурятии до смерти забил соседа табуретом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Сперва убийца врал, что уже нашёл мужчину мёртвым

В Селенгинском районе Бурятии перед судом предстанет 48-летний местный житель, обвиняемый в убийстве соседа.

Мужчина жил в селе Селендума, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

По данным следствия, вечером 7 октября 2022 года, будучи пьяным он пришёл в гости к 56-летнему соседу. Через некоторое время мужчины поссорились из-за незначительного повода. Тогда гость схватил табурет и с силой нанёс им множество ударов хозяину дома по голове и грудной клетке. Хозяин дома скончался на месте.

- Обвиняемый попытался сжечь орудие преступления в печи, после чего сообщил прибывшим участникам следственно-оперативной группы, что обнаружил соседа мёртвым, когда пришёл к нему в гости, и о происшествии ничего не знает. Однако в ходе допроса после детальных вопросов, сопоставленных с уликами, мужчина оставил попытки ввести следствие в заблуждение. Он признался в причастности к преступлению и дал подробные показания об обстоятельствах убийства, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство

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