В Иркутской области браконьер топором разгромил служебный автомобиль

Мужчина был пьян



В Иркутской области 54-летний пьяный мужчина угрожал топором сотруднику службы по охране животного мира. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



По версии следствия, днём 10 декабря в ходе совместного рейда сотрудников полиции и службы по охране животного мира в лесу в 6 км от деревни Нижний Кочергат были обнаружены мужчины с охотничьим оружием. Оба были пьяны. Их доставили в населённый пункт для составления протоколов об административных правонарушениях.



Внезапно один из охотников стал угрожать топором советнику отдела по государственному контролю (надзору) службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. Буйный браконьер повредил служебный автомобиль.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

