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В Иркутской области браконьер топором разгромил служебный автомобиль

В Иркутской области браконьер топором разгромил служебный автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина был пьян

В Иркутской области 54-летний пьяный мужчина угрожал топором сотруднику службы по охране животного мира. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, днём 10 декабря в ходе совместного рейда сотрудников полиции и службы по охране животного мира в лесу в 6 км от деревни Нижний Кочергат были обнаружены мужчины с охотничьим оружием. Оба были пьяны. Их доставили в населённый пункт для составления протоколов об административных правонарушениях.

Внезапно один из охотников стал угрожать топором советнику отдела по государственному контролю (надзору) службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. Буйный браконьер повредил служебный автомобиль.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
насилие в отношении представителя власти

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