22 декабря

21 декабря

Популярное

Виновного в смертельном ДТП иркутянина отправили за решётку

Виновного в смертельном ДТП иркутянина отправили за решётку
Происшествия,  Фото:ГИБДД по Иркутской области
Автоавария случилась на Академическому мосту

32-летний иркутянин признан виновным в смертельном ДТП (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 29 мая пьяный автомобилист ехал по Академическому мосту в сторону центра. При это мужчина был привлечён к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Водитель сбил двух пешеходов, а также столкнулся с седаном, находившимся в средней полосе автодороги. В результате автоаварии от полученных травм одна из девушек скончалась на месте, вторая с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Свердловского района Иркутска. Расследование осуществлялось следователями органов полиции.

- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 6 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев,- сообщает пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Приговор в законную силу не вступил.
ДТП.смерть суд приговор прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске первокурсник занимался закладками
В Иркутске первокурсник занимался закладками
Происшествия, 22.12.2022
Вместо пар он отправился под арест
Житель Бурятии до смерти забил соседа табуретом
Житель Бурятии до смерти забил соседа табуретом
Происшествия, 22.12.2022
Сперва убийца врал, что уже нашёл мужчину мёртвым
Жители Бурятии забивают на мясо больной скот
Жители Бурятии забивают на мясо больной скот
Происшествия, 22.12.2022
Специалисты призывают не покупать его  с рук
В Улан-Удэ полночи искали 84-летнего дедушку с потерей памяти
В Улан-Удэ полночи искали 84-летнего дедушку с потерей памяти
Происшествия, 22.12.2022
Пенсионер ушёл за шесть километров от родного дома 
Жительница Бурятии солгала об угоне машины, чтобы проучить друга
Жительница Бурятии солгала об угоне машины, чтобы проучить друга
Происшествия, 22.12.2022
Приятель, которому она дала машину, попался пьяным за рулём
Улан-удэнец ограбил женщину на 60 тысяч
Улан-удэнец ограбил женщину на 60 тысяч
Происшествия, 22.12.2022
Подозреваемого задержали в Иркутске
Забайкальца осудили на 18 лет за надругательство над дочерью знакомого
Забайкальца осудили на 18 лет за надругательство над дочерью знакомого
Происшествия, 22.12.2022
Мужчина воспользовался беспомощностью девочки  
В Бурятии прораба осудили за гибель рабочего
В Бурятии прораба осудили за гибель рабочего
Происшествия, 22.12.2022
Двое рабочих упали с 12-метровой работы
Селенгинский район Бурятии атаковали волки
Селенгинский район Бурятии атаковали волки
Происшествия, 22.12.2022
За последние месяцы они уже дважды нападали на скот
«Скоро начнёт»: В Бурятии сельчане боятся зимнего потопа
«Скоро начнёт»: В Бурятии сельчане боятся зимнего потопа
Происшествия, 21.12.2022
Однако местные власти уверяют, что им пока ничего не грозит

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^