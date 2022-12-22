Автоавария случилась на Академическому мосту
32-летний иркутянин признан виновным в смертельном ДТП (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 29 мая пьяный автомобилист ехал по Академическому мосту в сторону центра. При это мужчина был привлечён к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Водитель сбил двух пешеходов, а также столкнулся с седаном, находившимся в средней полосе автодороги. В результате автоаварии от полученных травм одна из девушек скончалась на месте, вторая с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Свердловского района Иркутска. Расследование осуществлялось следователями органов полиции.
- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 6 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев,- сообщает пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Виновного в смертельном ДТП иркутянина отправили за решётку
Происшествия, Фото:
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