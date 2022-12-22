Селенгинский район Бурятии атаковали волки

За последние месяцы они уже дважды нападали на скот





В Селенгинском районе Бурятии участились нападения волков на сельхозживотных. С октября по ноябрь там зафиксировали два нападения. Скот в это время был на свободном выпасе.Недавно в местной администрации провели совещание, в котором приняли участие фермеры и замначальника Селенгинского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных (БРСББЖ) Даба Буянтуев. На нём дали разъяснения по неорганизованному выпасу скотины. Это чревато серьёзными последствиями, среди которых – угроза эпизоотическому благополучию республики, дорожно-транспортные происшествия с животными, потрава сельскохозяйственных угодий и т. д.Тем, чей скот пасётся в неустановленных местах (а специальные участки для этого определяют местные власти), грозит административная ответственность и штрафы. Их размер колеблется от тысячи до пяти тысяч рублей.Специалист Бурприроднадзора Ринат Сагдеев рассказал, как действовать, если хищники всё же атаковали сельхозживотных.- В первую очередь нужно зафиксировать факт нападения волков на фото, а затем – позвонить в управление (отдел) сельского хозяйства района, на станцию ветеринарии БРСББЖ и инспектору Бурприроднадзора для выезда специалистов на место давки, – подчеркнул он.