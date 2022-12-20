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На севере Бурятии более трёх тысяч человек оставались без тепла

На севере Бурятии более трёх тысяч человек оставались без тепла
Происшествия,  Фото:"Муя-инфо"

В Таксимо посреди дня произошла крупная коммунальная авария

Крупная коммунальная авария произошла днём 20 декабря в Муйском районе Бурятии. В 14:15 из единой дежурно-диспетчерской службы в центр управления в кризисных ситуациях республиканского управления МЧС поступило сообщение, что в посёлке Таксимо остановлена котельная.

Под отключение попали 234 частных дома, в которых проживает 3151 человек, включая 532 ребёнка, а также четыре социально значимых объекта.

- Предварительная причина отключения – порыв на теплотрассе диаметром 300 мм. На место происшествия выехала рабочая бригада ООО «Икибзяк», – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.


Ситуацию в Таксимо ведомство взяло под свой контроль. Кое-какие подробности произошедшего рассказали в группе «Муя-инфо 24/7». Там отметили, что к устранению порыва привлекли аварийно-восстановительную бригаду ООО «Икибзяк» из четырёх человек и задействовали одну единицу техники. Специалисты приступили к сварочным работам.

В ЕДДС отметили: теплоснабжение в посёлке не нарушено. Тепло в дома поступает по двум «ниткам» теплотрассы, а ремонт ведётся только по одной. Однако из-за снижения объёмов теплоносителя температура в домах могла на время снизиться.

Земляные работы уже произвели, место порыва обнаружили – он случился на территории автостоянки у ТЦ «Вист».

- Слита вода из теплотрассы одной нитки. Функционирует вторая, но объёма воды недостаточно. Поэтому температура в домах временно понизится. Аварийная бригада выкачивает воду из колодцев, ведутся сварочные работы, – отмечает «Муя-инфо 24/7».

Последствия аварии пообещали устранить к 17:00. Ремонт уже подходит к концу. В группе уточнили, что котельная в населённом пункте не останавливалась. Температура на выходе из неё сейчас составляет 80°С.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 16 часов, аварийный участок был выделен, потребители были запитаны по резервной схеме. К 17 часам аварийно-восстановительные работы полностью завершены.

Теплоснабжение запущено по основной схеме.

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