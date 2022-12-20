Вора приговорили к обязательным работам
Житель Бичурского района Бурятии находился в торговом центре и увидел на полу кошелёк около стола возле кассы. Его выронила стоящая перед ним покупательница. Но говорить женщине о потере он не собирался, дождавшись момента, когда за ним никто не наблюдает, незаметно стащил потерю.
В кошельке, кроме денег, находилась банковская карта и другое имущество. Чуть позже он заехал в другой магазин, где расплатился за конфеты найденной банковской картой.
Вора вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Был установлен сам похититель и автомобиль, на котором он уехал. Также сотрудники полиции в ходе расследования установили терминал, по которому мужчиной произведена оплата банковской картой.
Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, и взыскал с него судебные издержки, состоящие из сумм, выплаченных на оказание ему юридической помощи в размере 22 860 рублей в доход государства, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вора приговорили к обязательным работам
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения
В Таксимо посреди дня произошла крупная коммунальная авария
Мужчину поймали на месте преступления
Цыбику Максарову вменяют участие в ОПГ, действовавшей на границе
Одного из них удалось поймать на месте
Ножи мужчина купил в подарок другу
Под утро он стащил телефоны, монеты и энергетик
Ущерб оценён в 100 тысяч рублей
Его поймали с поличным в лесу
Молодой человек выбрал из всех сортов сыра самый дорогой
Задержанные приехали из Забайкальского края
Ущерб составил более 100 тысяч рублей
15-летнего юношу задержали в торговом центре
О пожаре сообщили очевидцы