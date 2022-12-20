Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк

Вора приговорили к обязательным работам



Житель Бичурского района Бурятии находился в торговом центре и увидел на полу кошелёк около стола возле кассы. Его выронила стоящая перед ним покупательница. Но говорить женщине о потере он не собирался, дождавшись момента, когда за ним никто не наблюдает, незаметно стащил потерю.



В кошельке, кроме денег, находилась банковская карта и другое имущество. Чуть позже он заехал в другой магазин, где расплатился за конфеты найденной банковской картой.



Вора вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Был установлен сам похититель и автомобиль, на котором он уехал. Также сотрудники полиции в ходе расследования установили терминал, по которому мужчиной произведена оплата банковской картой.



Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, и взыскал с него судебные издержки, состоящие из сумм, выплаченных на оказание ему юридической помощи в размере 22 860 рублей в доход государства, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.

