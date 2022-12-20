В Забайкалье задержали известного бурятского борца















Известно, что организованную преступную группу задержали сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю, транспортные полицейские при общей координации действий отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



- Установлено, что злоумышленники в течении 2022 года, воспользовались отсутствием нормативно-правового регулирования порядка формирования очередей, среди большегрузного транспорта, для пересечения государственной границы с КНР, и создали преступную схему, направленную на незаконное обогащение участников группировки. Она заключалась в формировании списков въезда большегрузного автотранспорта на международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск. В них включались фиктивные автомобили, которые никогда международными перевозками не занимались, либо личный автотранспорт участников преступной группы, для создания искусственных препятствий для нормального проезда другим участникам внешнеэкономической деятельности. Из-за сложившейся ситуации, опасаясь, в том числе, за порчу товара, а также задержку доставляемых грузов до получателей, предприниматели вынуждены были оплачивать места в образовавшейся очереди либо платить участникам преступной группы за возможность получения груза на государственной границе, - сообщает Забайкальский линейный отдел МВД на транспорте.



По данным следствия, тем водителям большегрузов, кто не соглашался с таким порядком, «причинялся материальный ущерб, поступали угрозы применения физической силы, либо вовсе преграждался проезд к пункту пропуска Забайкальск».















В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».



В рамках уголовного дела установлены трое потерпевших, каждому из которых причинен материальный ущерб в сумме не менее 1 млн рублей.



Сейчас оперативники установили более 15 участников преступной группы. Помимо граждан России, в ОПГ входили также граждане Грузии и Армении. Возглавляли преступную группу уроженцы Бурятии.



Силовики провели более 10 обысков по местам жительства фигурантов в посёлках Забайкальск и Билитуй Забайкальского края. Задержаны двое предполагаемых организаторов, допрошено более 20 человек.



Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.



Цыбик Максаров уроженец Читинской области, родился в 1985 году в селе Урда-Ана. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Победитель и призёр всероссийских и международных турниров, бронзовый призёр чемпионата России 2017 года. Сейчас занимается тренерской деятельностью, последняя его должность - главный тренер сборной Бурятии.







В Забайкальском крае задержаны участники преступной группы. Они подозреваются в продаже мест для прохода российско-китайской границы без очереди в МАПП «Забайкальск», сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте.Телеканал ГТРК «Чита» вёл съёмку в зале суда, когда, по всей видимости, решался вопрос о мере пресечения. На кадрах запечатлели одного из подозреваемых – известного бурятского борца и тренера Цыбика Максарова.- Токуренов, Максаров, Бальджинимаев, Насонов обвиняются в совершении трёх умышленных тяжких преступлений против собственности. За каждое из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Из предъявленного обвинения следует, что инкриминируемое деяние совершено в составе организованной группы с межрегиональными преступными связями Забайкальский край - Бурятия. Все соучастники которой к настоящему времени не установлены, - зачитал судья Забайкальского районного суда (цитата по ГТРК «Чита»).