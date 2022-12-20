20 декабря

19 декабря

Популярное

В Забайкалье задержали известного бурятского борца

В Забайкалье задержали известного бурятского борца
Происшествия,  Фото:ГТРК Чита
Цыбику Максарову вменяют участие в ОПГ, действовавшей на границе

В Забайкальском крае задержаны участники преступной группы. Они подозреваются в продаже мест для прохода российско-китайской границы без очереди в МАПП «Забайкальск», сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте.

Телеканал ГТРК «Чита» вёл съёмку в зале суда, когда, по всей видимости, решался вопрос о мере пресечения. На кадрах запечатлели одного из подозреваемых – известного бурятского борца и тренера Цыбика Максарова.

- Токуренов, Максаров, Бальджинимаев, Насонов обвиняются в совершении трёх умышленных тяжких преступлений против собственности. За каждое из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Из предъявленного обвинения следует, что инкриминируемое деяние совершено в составе организованной группы с межрегиональными преступными связями Забайкальский край - Бурятия. Все соучастники которой к настоящему времени не установлены, - зачитал судья Забайкальского районного суда (цитата по ГТРК «Чита»).




Известно, что организованную преступную группу задержали сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю, транспортные полицейские при общей координации действий отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Установлено, что злоумышленники в течении 2022 года, воспользовались отсутствием нормативно-правового регулирования порядка формирования очередей, среди большегрузного транспорта, для пересечения государственной границы с КНР, и создали преступную схему, направленную на незаконное обогащение участников группировки. Она заключалась в формировании списков въезда большегрузного автотранспорта на международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск. В них включались фиктивные автомобили, которые никогда международными перевозками не занимались, либо личный автотранспорт участников преступной группы, для создания искусственных препятствий для нормального проезда другим участникам внешнеэкономической деятельности. Из-за сложившейся ситуации, опасаясь, в том числе, за порчу товара, а также задержку доставляемых грузов до получателей, предприниматели вынуждены были оплачивать места в образовавшейся очереди либо платить участникам преступной группы за возможность получения груза на государственной границе, - сообщает Забайкальский линейный отдел МВД на транспорте.

По данным следствия, тем водителям большегрузов, кто не соглашался с таким порядком, «причинялся материальный ущерб, поступали угрозы применения физической силы, либо вовсе преграждался проезд к пункту пропуска Забайкальск».



 
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

В рамках уголовного дела установлены трое потерпевших, каждому из которых причинен материальный ущерб в сумме не менее 1 млн рублей.

Сейчас оперативники установили более 15 участников преступной группы. Помимо граждан России, в ОПГ входили также граждане Грузии и Армении. Возглавляли преступную группу уроженцы Бурятии.

Силовики провели более 10 обысков по местам жительства фигурантов в посёлках Забайкальск и Билитуй Забайкальского края. Задержаны двое предполагаемых организаторов, допрошено более 20 человек.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Цыбик Максаров уроженец Читинской области, родился в 1985 году в селе Урда-Ана. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Победитель и призёр всероссийских и международных турниров, бронзовый призёр чемпионата России 2017 года. Сейчас занимается тренерской деятельностью, последняя его должность - главный тренер сборной Бурятии. 


мошенничество вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье задержали известного бурятского борца
В Забайкалье задержали известного бурятского борца
Происшествия, 20.12.2022
Цыбику Максарову вменяют участие в ОПГ, действовавшей на границе
В Бурятии вор уснул на диване в пустой квартире
В Бурятии вор уснул на диване в пустой квартире
Происшествия, 20.12.2022
Под утро он стащил телефоны, монеты и энергетик
У жительницы Бурятии сгорела баня
У жительницы Бурятии сгорела баня
Происшествия, 20.12.2022
Ущерб оценён в 100 тысяч рублей
Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Происшествия, 20.12.2022
Молодой человек выбрал из всех сортов сыра самый дорогой
В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
Происшествия, 20.12.2022
Задержанные приехали из Забайкальского края
В Улан-Удэ подросток украл одежду, шоколадки и чипсы
В Улан-Удэ подросток украл одежду, шоколадки и чипсы
Происшествия, 20.12.2022
15-летнего юношу задержали в торговом центре
В Иркутске сняли с рейса матерившегося пассажира
В Иркутске сняли с рейса матерившегося пассажира
Происшествия, 20.12.2022
Мужчина ругался матом на членов экипажа
В Улан-Удэ девочка едва не умерла из-за передозировки лекарством
В Улан-Удэ девочка едва не умерла из-за передозировки лекарством
Происшествия, 20.12.2022
Родители давали ребёнку жаропонижающее в повышенной дозировке
В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП
В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП
Происшествия, 20.12.2022
Третий день подряд аварий больше, чем обычно
Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается
Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается
Происшествия, 20.12.2022
Площадь свалки уже превышает 2,5 тысячи квадратных метров
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Происшествия, 19.12.2022
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^