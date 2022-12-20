В аэропорту Улан-Удэ у туриста изъяли охотничьи ножи





Два охотничьих ножа, незаконно ввозимых в Россию, обнаружили бурятские таможенники в багаже пассажира в аэропорту «Байкал» в Улан Удэ.Россиянин прибыл из Улан-Батора (Монголия) и проследовал через «зелёный коридор», тем самым заявляя об отсутствии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля с использованием рентгеновской установки «Фискан» таможенники в чемодане пассажира обнаружили предметы, конструктивно схожие с холодным оружием. При досмотре в багаже были обнаружены два ножа в ножнах кустарного производства, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Общий вес ножей составил 700 грамм, длина лезвий – 14 и 18 см, ширина клинков более 3 см.Мужчина пояснил, что ранее был в Японии, где и купил ножи в подарок для друга. Документы, разрешающие ввоз в Россию эти изделий, у него отсутствовали.Ножи таможенники изъяли и направили на экспертизу. Исходя из качественных характеристик изделий, ножи признаны клинковым холодным оружием колюще-режущего действия.Мужчине грозит административная ответственность за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров (ч.1. ст.16.2 и с.16.3 КоАП РФ). Санкцией статьи предусмотрен административный штраф - до двукратного размера от стоимости товара с его конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов правонарушения.