Под утро он стащил телефоны, монеты и энергетик
Житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.
Преступление произошло в октябре. Ночью в селе Саган-Нур залез в квартиру на первом этаже через открытое окно. Дома никого не было. Незваного гостя ничего не смутило, он лёг спать на диван.
Проснувшись, вор взял в холодильнике взял энергетик, выпил его. А уходя, прихватил два сотовых телефона и монеты из копилки. Ущерб составил восемь тысяч рублей.
- Ранее судимого мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
В Бурятии вор уснул на диване в пустой квартире
Происшествия, Фото:
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