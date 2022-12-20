В Бурятии вор уснул на диване в пустой квартире

Под утро он стащил телефоны, монеты и энергетик



Житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.



Преступление произошло в октябре. Ночью в селе Саган-Нур залез в квартиру на первом этаже через открытое окно. Дома никого не было. Незваного гостя ничего не смутило, он лёг спать на диван.



Проснувшись, вор взял в холодильнике взял энергетик, выпил его. А уходя, прихватил два сотовых телефона и монеты из копилки. Ущерб составил восемь тысяч рублей.



- Ранее судимого мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

