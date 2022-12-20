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У жительницы Бурятии сгорела баня

У жительницы Бурятии сгорела баня
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Ущерб оценён в 100 тысяч рублей

Вчера, 19 декабря, утром в городе Гусиноозёрск в Бурятии загорелась баня на территории частного дома. Увидев пламя, хозяйка вызвала пожарных.


Прибывшие пожарные потушили огонь через 10 минут. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей, сообщает группа «Селенга-инфо».

Причина пожара – перекал отопительной печи.



Как сообщал «Байкал-Daily», похожий пожар произошёл 13 декабря в Тарбагатайском районе. Тогда на тушение горящей бани ушло 30 минут.
пожар

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