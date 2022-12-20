Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери

Происшествия, Фото: пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю

Девочка опрокинула на себя таз с кипятком



40-летняя жительница Сретенского района Забайкальского края признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», а также ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».



3 сентября женщина находилась в бане с трёхлетней дочерью. Женщина оставила таз, наполненный горячей водой, на лавке. Девочка поскользнулась и, схватившись за таз, опрокинула его на себя. В больницу мать обратилась только утром следующего дня. К сожалению, малышку спаси не удалось.



Подсудимая являлась опекуном малолетней девочки, которую оформила в апреле 2021 года.



Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

