Девочка опрокинула на себя таз с кипятком
40-летняя жительница Сретенского района Забайкальского края признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», а также ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
3 сентября женщина находилась в бане с трёхлетней дочерью. Женщина оставила таз, наполненный горячей водой, на лавке. Девочка поскользнулась и, схватившись за таз, опрокинула его на себя. В больницу мать обратилась только утром следующего дня. К сожалению, малышку спаси не удалось.
Подсудимая являлась опекуном малолетней девочки, которую оформила в апреле 2021 года.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Происшествия, Фото:
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