20 декабря

19 декабря

Популярное

Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери

Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Происшествия,  Фото:пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю
Девочка опрокинула на себя таз с кипятком

40-летняя жительница Сретенского района Забайкальского края признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», а также ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

3 сентября женщина находилась в бане с трёхлетней дочерью. Женщина оставила таз, наполненный горячей водой, на лавке. Девочка поскользнулась и, схватившись за таз, опрокинула его на себя. В больницу мать обратилась только утром следующего дня. К сожалению, малышку спаси не удалось.

Подсудимая являлась опекуном малолетней девочки, которую оформила в апреле 2021 года.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Происшествия, 20.12.2022
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом 
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Происшествия, 20.12.2022
Девочка опрокинула на себя таз с кипятком
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Происшествия, 20.12.2022
Вора приговорили к обязательным работам 
В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими
В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 20.12.2022
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения
На севере Бурятии более трёх тысяч человек оставались без тепла
На севере Бурятии более трёх тысяч человек оставались без тепла
Происшествия, 20.12.2022
В Таксимо посреди дня произошла крупная коммунальная авария
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу
Происшествия, 20.12.2022
Мужчину поймали на месте преступления
В Забайкалье задержали известного бурятского борца
В Забайкалье задержали известного бурятского борца
Происшествия, 20.12.2022
Цыбику Максарову вменяют участие в ОПГ, действовавшей на границе
В Бурятии вор уснул на диване в пустой квартире
В Бурятии вор уснул на диване в пустой квартире
Происшествия, 20.12.2022
Под утро он стащил телефоны, монеты и энергетик
У жительницы Бурятии сгорела баня
У жительницы Бурятии сгорела баня
Происшествия, 20.12.2022
Ущерб оценён в 100 тысяч рублей
Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Происшествия, 20.12.2022
Молодой человек выбрал из всех сортов сыра самый дорогой
В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
Происшествия, 20.12.2022
Задержанные приехали из Забайкальского края

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^