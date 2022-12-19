Пострадавшего вытащил очевидцы
Вечером 17 декабря очевидцы сообщили в МЧС о том, что на заливе Тёплые озёра реки Ангара в Иркутске под лёд провалился человек. Звонившие сообщили, что мужчина пешком пересекал залив по льду и провалился в 300 метрах от берега.
До прибытия спасателей очевидцы при помощи верёвки из полыньи вытащили пострадавшего. 45-летний мужчина находился в тяжёлом состоянии. Его отправили в больницу.
- По предварительной информации, он получил обморожение кистей рук и общее переохлаждение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Толщина льда на месте происшествия составляет не более пяти сантиметров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня двое несовершеннолетних утонули в Иркутске на Тёплых озёрах.
В Иркутске на Тёплых озёрах мужчина провалился под лёд
Происшествия, Фото:
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