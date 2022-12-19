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В Бурятии вор украл деньги из тайника в доме соседки

В Бурятии вор украл деньги из тайника в доме соседки
Происшествия, 
Ключи женщина сама доверила парню

Днём 17 декабря в отделение МВД России по Еравнинскому району в Бурятии обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный украл из её дома наличные деньги – 38 тысяч рублей.

Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Выяснилось, что кража произошла, пока женщина распивала спиртное со своими соседями. Запой длился три дня. При этом она просила 19-летнего сына соседей протапливать в доме печь, для чего давала ему ключи.

Молодой человек и украл наличные.

- Зная, где хранятся денежные средства, он ночью совершил кражу 15 тысяч рублей, на вторые сутки похитил из тайника ещё 23 тысячи рублей, которые потратил. Чтобы отвести от себя подозрения, подозреваемый инсценировал проникновение в дом злоумышленников: разбил оконное стекло на веранде и разбросал по дому вещи, сымитировав поиск ими ценностей, - сообщили в МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Он раскаялся в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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