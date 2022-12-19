Ключи женщина сама доверила парню
Днём 17 декабря в отделение МВД России по Еравнинскому району в Бурятии обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный украл из её дома наличные деньги – 38 тысяч рублей.
Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Выяснилось, что кража произошла, пока женщина распивала спиртное со своими соседями. Запой длился три дня. При этом она просила 19-летнего сына соседей протапливать в доме печь, для чего давала ему ключи.
Молодой человек и украл наличные.
- Зная, где хранятся денежные средства, он ночью совершил кражу 15 тысяч рублей, на вторые сутки похитил из тайника ещё 23 тысячи рублей, которые потратил. Чтобы отвести от себя подозрения, подозреваемый инсценировал проникновение в дом злоумышленников: разбил оконное стекло на веранде и разбросал по дому вещи, сымитировав поиск ими ценностей, - сообщили в МВД по Бурятии.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Он раскаялся в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии вор украл деньги из тайника в доме соседки
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ключи женщина сама доверила парню
Преступники позвонили ему через мессенджер
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии
Задержаны три иркутянки
Они находились в загоревшейся бане
Пострадала пассажирка
Пассажир скончался в больнице
Наезд произошёл на ПВЗ
Проводится доследственная проверка
Местных жителей предупреждают об опасности
Происшествия, 18.12.2022
Ещё один человек госпитализирован в медучреждение с тяжёлыми травмами
В авиакатастрофе погибли три члена экипажа
К счастью, никто не пострадал
Мужчину на восемь лет отправили в колонию
Кроме гаджета, преступник украл деньги со счёта