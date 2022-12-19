Пострадала пассажирка
Вчера ночью, 18 декабря, в Заиграевском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.
- 45-летний мужчина за рулём автомобиля «Тойота Спринтер», следуя по автодороге Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор, перед тоннелем под железнодорожными путями не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии 55-летняя пассажирка с многочисленными травмами была госпитализирована в больницу.
Водитель управлял автомобилем с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования отказался. В итоге на него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП. Теперь его ждёт штраф и лишение водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в больнице в Улан-Удэ скончался пассажир перевернувшейся «Тойоты Камри». Водитель погиб сразу же на месте аварии.
В Бурятии пьяный водитель попал в ДТП перед тоннелем
Происшествия, Фото:
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