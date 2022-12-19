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В Бурятии пьяный водитель попал в ДТП перед тоннелем

В Бурятии пьяный водитель попал в ДТП перед тоннелем
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадала пассажирка

Вчера ночью, 18 декабря, в Заиграевском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.

- 45-летний мужчина за рулём автомобиля «Тойота Спринтер», следуя по автодороге Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор, перед тоннелем под железнодорожными путями не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии 55-летняя пассажирка с многочисленными травмами была госпитализирована в больницу.

Водитель управлял автомобилем с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования отказался. В итоге на него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП. Теперь его ждёт штраф и лишение водительских прав.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в больнице в Улан-Удэ скончался пассажир перевернувшейся «Тойоты Камри». Водитель погиб сразу же на месте аварии.

ДТП алкогольное опьянение

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