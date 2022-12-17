В Бурятии люди эвакуировались из горящего дома

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

К счастью, никто не пострадал



Вечером 15 декабря на улице Степная в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся дом. До прибытия пожарных из горящей квартиры успели выбежать двое взрослых, вторую квартиру покинула семья из четырёх человек, сообщается в Viber-группе «Кабанск-инфо 24/7». Обошлось без пострадавших.



В результате пожара в квартире №1 огнём уничтожена крыша и веранда на общей площади 96 кв.м. Внутри квартиры пострадали натяжные потолки, мебель, оплавилась бытовая техника. В квартире №2 огнём частично повреждена крыша на площади 9 кв.м.



По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.



На тушении пожара работали 10 пожарных и три единицы техники. Открытый огонь ликвидировали за 38 минут.



