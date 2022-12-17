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В Бурятии люди эвакуировались из горящего дома

В Бурятии люди эвакуировались из горящего дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К счастью, никто не пострадал

Вечером 15 декабря на улице Степная в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся дом. До прибытия пожарных из горящей квартиры успели выбежать двое взрослых, вторую квартиру покинула семья из четырёх человек, сообщается в Viber-группе «Кабанск-инфо 24/7». Обошлось без пострадавших.

В результате пожара в квартире №1 огнём уничтожена крыша и веранда на общей площади 96 кв.м. Внутри квартиры пострадали натяжные потолки, мебель, оплавилась бытовая техника. В квартире №2 огнём частично повреждена крыша на площади 9 кв.м.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.

На тушении пожара работали 10 пожарных и три единицы техники. Открытый огонь ликвидировали за 38 минут.

пожар

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