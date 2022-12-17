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В Бурятии травмировалась 19-летняя пассажирка перевернувшейся «Тойоты»

В Бурятии травмировалась 19-летняя пассажирка перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Иномарка съехала с дороги

Сегодня, 17 декабря, около 9:30 в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер», следуя со стороны села Мухоршибирь в направлении села Тарбагатай вблизи села Десятниково не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

- В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка транспортного средства, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель иномарки трезв.
ДТП

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