Иномарка съехала с дороги
Сегодня, 17 декабря, около 9:30 в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП.
По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер», следуя со стороны села Мухоршибирь в направлении села Тарбагатай вблизи села Десятниково не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
- В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка транспортного средства, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции отметили, что водитель иномарки трезв.
В Бурятии травмировалась 19-летняя пассажирка перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина хотела купить сыну квартиру
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными
В результате одной такой операции пострадала пациентка
На месте работали опытные следователи и криминалисты
Глава Бурятии назвал возможные причины трагедии
На месте крушения скончались три человека
Вероятнее всего, они погибли
Информация уточняется
Полностью сгорела одна из квартир в доме
Ущерб составил почти 80 тысяч рублей
Пассажиры судна упали в воду
Подозреваемая подделывала подписи и открывала фиктивные договоры вклада
У него изъяли мешок конопли
Мужчина на суде исковые требования не признал
Мужчины споили охранника и пробрались на базу