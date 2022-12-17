В Бурятии травмировалась 19-летняя пассажирка перевернувшейся «Тойоты»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Иномарка съехала с дороги



Сегодня, 17 декабря, около 9:30 в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП.



По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер», следуя со стороны села Мухоршибирь в направлении села Тарбагатай вблизи села Десятниково не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



- В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка транспортного средства, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В Госавтоинспекции отметили, что водитель иномарки трезв.

