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В Бурятии предотвратили незаконную охоту

В Бурятии предотвратили незаконную охоту
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
На нарушителя составили административный протокол

В Тарбагатайском районе, недалеко от села Большой Куналей, задержали браконьера. Мужчина находился на территории охотничьих угодий ООО «Гевад», не имея разрешений на добычу. Но, при этом, находилось при себе охотничье нарезное оружие модели «Сайта М 3».

- Государственному инспектору Бурприроднадзора в Тарбагатайском районе Евгению Леонову удалось предотвратить незаконную охоту на диких животных, - сообщили в Бурприроднадзоре.


На нарушителя составили административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.

Рейды госинспекторов Бурприроднадзора проводятся в районах республики постоянно.

браконьерство

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