В Забайкалье перед судом предстанут врачи за незаконные аборты









Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, главного врача частного медицинского центра, а также врача анестезиолога-реаниматолога этого же учреждения. Они обвиняются по п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».По данным следствия, обвиняемые, работая в медицинском центре, оказывали незаконные услуги по прерыванию беременности женщинам, в том числе, медикаментозным и хирургическим путями. При этом в медицинском центре в нарушение требований минздрава не было необходимых условий для проведения таких операций.- В частности, учреждение не имело лицензии для оказания медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, а также по анестезиологии и реаниматологии; в медицинском центре не были организованы условия для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе, реанимационным процедурам; не оборудованы помещения операционной, манипуляционной, противошоковой, преднаркозной палат, палаты пробуждения, специально оборудованного пациенто-места для профилактики и лечения боли и болезненных ощущений при медицинских вмешательствах, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.Несмотря на то, что обвиняемые, обладая специальными познаниями о возможных осложнениях при проведении операций по прерыванию беременности и об отсутствии в медицинском центре условий для купирования осложнений и острых состояний пациентов, оказывали такие услуги, не отвечающие требованиям безопасности.Всего по данным следствия, обвиняемые период с 2019 по 2021 годы провели более 40 операций по прерыванию беременности. В октябре 2021 года обвиняемые провели в условиях медицинского центра операцию по прерыванию беременности хирургическим путём. В ходе операции врачи допустили перфорацию стенки матки, а также тонкого кишечника. Несмотря на жалобы пациентки, необходимая помощь ей оказана не была.В результате дефектов оказания медицинской помощи здоровью девушки был причинён тяжкий вред, её жизнь была спасена только благодаря квалифицированной медицинской помощи в стационарных условиях другого медицинского учреждения.Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.