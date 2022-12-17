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В Забайкалье перед судом предстанут врачи за незаконные аборты

В Забайкалье перед судом предстанут врачи за незаконные аборты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В результате одной такой операции пострадала пациентка

Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, главного врача частного медицинского центра, а также врача анестезиолога-реаниматолога этого же учреждения. Они обвиняются по п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия, обвиняемые, работая в медицинском центре, оказывали незаконные услуги по прерыванию беременности женщинам, в том числе, медикаментозным и хирургическим путями. При этом в медицинском центре в нарушение требований минздрава не было необходимых условий для проведения таких операций.

- В частности, учреждение не имело лицензии для оказания медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, а также по анестезиологии и реаниматологии; в медицинском центре не были организованы условия для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе, реанимационным процедурам; не оборудованы помещения операционной, манипуляционной, противошоковой, преднаркозной палат, палаты пробуждения, специально оборудованного пациенто-места для профилактики и лечения боли и болезненных ощущений при медицинских вмешательствах, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Несмотря на то, что обвиняемые, обладая специальными познаниями о возможных осложнениях при проведении операций по прерыванию беременности и об отсутствии в медицинском центре условий для купирования осложнений и острых состояний пациентов, оказывали такие услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Всего по данным следствия, обвиняемые период с 2019 по 2021 годы провели более 40 операций по прерыванию беременности. В октябре 2021 года обвиняемые провели в условиях медицинского центра операцию по прерыванию беременности хирургическим путём. В ходе операции врачи допустили перфорацию стенки матки, а также тонкого кишечника. Несмотря на жалобы пациентки, необходимая помощь ей оказана не была.

В результате дефектов оказания медицинской помощи здоровью девушки был причинён тяжкий вред, её жизнь была спасена только благодаря квалифицированной медицинской помощи в стационарных условиях другого медицинского учреждения.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.


Забайкальский край

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