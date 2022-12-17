Нападения произошли летом
Минувшим летом в Падунском и Правобережном районах города Братска четырёх детей покусали бесхозяйные собаки. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Прокуратура подала иски с требованиями о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причинённого детям.
- Падунский районный суд Братска требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетних в лице их законных представителей компенсацию в общем размере 65 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
После вступления решений суда в законную силу их исполнение будет проконтролировано прокуратурой.
В Братске искусанным собаками детям выплатят 65 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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