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В Братске искусанным собаками детям выплатят 65 тысяч рублей

В Братске искусанным собаками детям выплатят 65 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападения произошли летом

Минувшим летом в Падунском и Правобережном районах города Братска четырёх детей покусали бесхозяйные собаки. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Прокуратура подала иски с требованиями о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причинённого детям.

- Падунский районный суд Братска требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетних в лице их законных представителей компенсацию в общем размере 65 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После вступления решений суда в законную силу их исполнение будет проконтролировано прокуратурой.
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