Инцидент произошёл два года назад в селе
В феврале 2020 года в селе Оса в Иркутской области 12-летнего ребёнка укусила бесхозяйная собака. Мальчик получил укушенную рану левой голени.
Мама пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. В итоге был направлен иск с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.
- Осинский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.
В Иркутской области выплатят 30 тысяч ребёнку, которого покусала собака
Происшествия, Фото:
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