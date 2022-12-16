В Иркутской области выплатят 30 тысяч ребёнку, которого покусала собака

Инцидент произошёл два года назад в селе



В феврале 2020 года в селе Оса в Иркутской области 12-летнего ребёнка укусила бесхозяйная собака. Мальчик получил укушенную рану левой голени.



Мама пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. В итоге был направлен иск с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.



- Осинский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

