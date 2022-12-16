Мужчину отправили в карцер
Подследственный, прибывший плановым этапом в следственный изолятор №2 города Краснокаменск в Забайкальском крае, пытался доставить в СИЗО сотовый телефон. Запрещённый предмет он спрятал «ухищрённым способом», сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Но во время обыска сотрудники обнаружили и изъяли гаджет. Подследственный привлечён к административной ответственности в виде водворения в карцер.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в исправительную колонию №7 в Забайкальском крае пытались доставить большую партию телефонов и комплектующих к ним. Запрещённые предметы изъяли сотрудники учреждения.
В Забайкалье подследственный пытался пронести телефон в СИЗО
Происшествия, Фото:
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