Житель Иркутской области попался полицейским с пакетом гашиша

Мужчину задержали на железнодорожной станции



Транспортные полицейские на станции Зима в Иркутской области задержали местного жителя, у которого при себе был пакет с характерном запахом конопли. Мужчину доставили в линейный отдел, где изъяли пакет.



Экспертиза показала, что изъятое оказалось гашишем весом около 90 грамм.



- Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в районе СНТ «Ромашка» Зиминского района для личного употребления, без цели сбыта. Мужчина был ранее судим за хранение наркотических средств в крупном размере, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.



