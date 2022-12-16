Мужчину задержали на железнодорожной станции
Транспортные полицейские на станции Зима в Иркутской области задержали местного жителя, у которого при себе был пакет с характерном запахом конопли. Мужчину доставили в линейный отдел, где изъяли пакет.
Экспертиза показала, что изъятое оказалось гашишем весом около 90 грамм.
- Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в районе СНТ «Ромашка» Зиминского района для личного употребления, без цели сбыта. Мужчина был ранее судим за хранение наркотических средств в крупном размере, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Житель Иркутской области попался полицейским с пакетом гашиша
Происшествия, Фото:
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