Пострадала пожилая женщина
Вчера, 15 декабря, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшим. Оно случилось около 11 часов утра в селе Саратовка, где автомобилистка протаранила палисадник.
- 51-летняя водитель автомобиля «Тойота Виста», следуя по улице Ленина села Саратовка, совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие – палисадник дома. В результате ДТП травмы получила 64-летняя пассажирка автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Тарбагатайском районе произошло смертельное ДТП: «Тойота Виш» врезалась в «КамАЗ», в результате чего на месте погиб пассажир легковушки.
Ещё одна авария со смертельным исходом зарегистрирована накануне в Баунтовском районе, где пассажир погиб, выпав из «КамАЗа».
В Бурятии водитель «Тойоты» протаранила палисадник
Происшествия, Фото:
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