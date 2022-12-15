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В Улан-Удэ будут судить иркутян, напавших на начальника поезда

В Улан-Удэ будут судить иркутян, напавших на начальника поезда
Происшествия, 
Во время дебоша молодые люди также схватились за огнетушитель

Двое дебоширов из Иркутска предстанут перед судом в Улан-Удэ.

Всё произошло, когда молодые люди в возрасте 19 и 28 лет, работающие вахтовым методом, возвращались после работы домой на поезде. В пути они употребляли алкоголь и дебоширили. Успокаивать буйных пассажиров пришёл начальник поезда.

Однако изрядно принявшие на грудь парни приняли его замечания как личное оскорбление, и один из них напал на начальника поезда.

 
После того, как их разняли, 19-летний молодой человек также схватил огнетушитель и распылил его на проводников и пассажиров.

На станции Улан-Удэ полицейские сняли дебоширов с поезда.

- Они обвиняются по статье «Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, - сообщили «Байкал-Daily» в Бурятской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.
поезд хулиганство

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