В Улан-Удэ будут судить иркутян, напавших на начальника поезда







После того, как их разняли, 19-летний молодой человек также схватил огнетушитель и распылил его на проводников и пассажиров.



На станции Улан-Удэ полицейские сняли дебоширов с поезда.



- Они обвиняются по статье «Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, - сообщили «Байкал-Daily» в Бурятской транспортной прокуратуре.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.



Двое дебоширов из Иркутска предстанут перед судом в Улан-Удэ.Всё произошло, когда молодые люди в возрасте 19 и 28 лет, работающие вахтовым методом, возвращались после работы домой на поезде. В пути они употребляли алкоголь и дебоширили. Успокаивать буйных пассажиров пришёл начальник поезда.Однако изрядно принявшие на грудь парни приняли его замечания как личное оскорбление, и один из них напал на начальника поезда.