В Бурятии горела парикмахерская

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

О пожаре сообщил очевидец



Вечером 14 декабря на улице Октябрьская в селе Хоринск в Бурятии загорелась парикмахерская. Очевидец сообщил пожарным, что из-под двери офиса идёт дым.



Когда пожарные прибыли, в подсобном помещении на первом этаже парикмахерской горел мусор и дрова.



Из двухэтажного кирпичного здания пожарные эвакуировали одного жителя. Других соседей не было дома.



По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.



- Со слов владелицы парикмахерской, на ночь был включен электрокотёл, от нагрузки на электропроводку произошло возгорание, оплавилась изоляция. На полу находился мусор – ткани и дрова, который поспособствовал распространению огня, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

