15 декабря

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В Бурятии горела парикмахерская

В Бурятии горела парикмахерская
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
О пожаре сообщил очевидец

Вечером 14 декабря на улице Октябрьская в селе Хоринск в Бурятии загорелась парикмахерская. Очевидец сообщил пожарным, что из-под двери офиса идёт дым.

Когда пожарные прибыли, в подсобном помещении на первом этаже парикмахерской горел мусор и дрова.

Из двухэтажного кирпичного здания пожарные эвакуировали одного жителя. Других соседей не было дома.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.

- Со слов владелицы парикмахерской, на ночь был включен электрокотёл, от нагрузки на электропроводку произошло возгорание, оплавилась изоляция. На полу находился мусор – ткани и дрова, который поспособствовал распространению огня, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар парикмахерская

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