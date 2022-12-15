О пожаре сообщил очевидец
Вечером 14 декабря на улице Октябрьская в селе Хоринск в Бурятии загорелась парикмахерская. Очевидец сообщил пожарным, что из-под двери офиса идёт дым.
Когда пожарные прибыли, в подсобном помещении на первом этаже парикмахерской горел мусор и дрова.
Из двухэтажного кирпичного здания пожарные эвакуировали одного жителя. Других соседей не было дома.
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.
- Со слов владелицы парикмахерской, на ночь был включен электрокотёл, от нагрузки на электропроводку произошло возгорание, оплавилась изоляция. На полу находился мусор – ткани и дрова, который поспособствовал распространению огня, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горела парикмахерская
Происшествия, Фото:
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