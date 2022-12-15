Тело женщины нашли на следующее утро
Вчера вечером, 14 декабря, в селе Хадакта Забайкальского края домашние собаки насмерть загрызли 68-летнюю местную жительницу. Тело женщины нашли следующим утром.
- По данным следствия, 14 декабря поздним вечером 68-летняя женщина, жительница села Хадакта, пострадала от нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия, установили и допросили владельцев собак. Проводятся также другие следственные действия.
В Забайкалье собаки насмерть загрызли пенсионерку
Происшествия, Фото:
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