В Забайкалье собаки насмерть загрызли пенсионерку

Тело женщины нашли на следующее утро



Вчера вечером, 14 декабря, в селе Хадакта Забайкальского края домашние собаки насмерть загрызли 68-летнюю местную жительницу. Тело женщины нашли следующим утром.



- По данным следствия, 14 декабря поздним вечером 68-летняя женщина, жительница села Хадакта, пострадала от нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия, установили и допросили владельцев собак. Проводятся также другие следственные действия.



