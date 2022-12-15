В Иркутской области будут судить «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 18 млн

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трое мужчин срубили более 500 деревьев



В Иркутской области трое мужчин предстанут перед судом за незаконную перевозку и рубку лесных насаждений по предварительному сговору в особо крупном размере.



В 2020 году с августа по декабрь трое мужчин незаконно срубили более 500 деревьев различных пород на территории Ангарска. Мужчины валили лес в районе садоводства «Таёжное». После чего заготовленную древесину вывозили и продавали.



Причинённый ущерб лесному фонду составил более 18 млн рублей.



- В ходе следствия сотрудниками полиции проведено 10 обысковых мероприятий по местам проживания 32, 34 и 63-летних мужчин и пунктах сбыта леса. Также наложены аресты на два грузовых автомобиля «КамА3», шесть легковых транспортных средств, трактор и шесть бензопил, общая стоимость которых составила более пяти миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

