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В Иркутской области будут судить «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 18 млн

В Иркутской области будут судить «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 18 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Трое мужчин срубили более 500 деревьев

В Иркутской области трое мужчин предстанут перед судом за незаконную перевозку и рубку лесных насаждений по предварительному сговору в особо крупном размере.

В 2020 году с августа по декабрь трое мужчин незаконно срубили более 500 деревьев различных пород на территории Ангарска. Мужчины валили лес в районе садоводства «Таёжное». После чего заготовленную древесину вывозили и продавали. 

Причинённый ущерб лесному фонду составил более 18 млн рублей.

- В ходе следствия сотрудниками полиции проведено 10 обысковых мероприятий по местам проживания 32, 34 и 63-летних мужчин и пунктах сбыта леса. Также наложены аресты на два грузовых автомобиля «КамА3», шесть легковых транспортных средств, трактор и шесть бензопил, общая стоимость которых составила более пяти миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
черные лесорубы

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