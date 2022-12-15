15 декабря

14 декабря

Популярное

Под Иркутском в ДТП погиб пожилой водитель

Под Иркутском в ДТП погиб пожилой водитель
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Пассажирка и второй водитель госпитализированы

Смертельная автоавария произошла сегодня, 15 декабря, около 10 часов под Иркутском. Водитель «Хонды Стрим», двигаясь в районе 10 км Александровского тракта в Иркутском районе, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойотой Хариер».

- В результате дорожного происшествия 70-летний водитель «Хонды» скончался на месте. 70-летняя пассажирка «Хонды» и 52-летний водитель «Тойоты» были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.


По факту ДТП назначена проверка, в ходе которой выясняются все сопутствующие обстоятельства и факторы, которые могли повлиять на произошедшую трагедию.

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье собаки насмерть загрызли пенсионерку
В Забайкалье собаки насмерть загрызли пенсионерку
Происшествия, 15.12.2022
Тело женщины нашли на следующее утро
Под Иркутском в ДТП погиб пожилой водитель
Под Иркутском в ДТП погиб пожилой водитель
Происшествия, 15.12.2022
Пассажирка и второй водитель госпитализированы
В Бурятии столкнулись три грузовика
В Бурятии столкнулись три грузовика
Происшествия, 15.12.2022
Из-за ДТП ограничено движение транспортных средств
Из отдалённого района Бурятии экстренно эвакуировали ребёнка
Из отдалённого района Бурятии экстренно эвакуировали ребёнка
Происшествия, 15.12.2022
Ему стало плохо по дороге на плановое обследование
В Бурятии в огне погибли около сотни куриц
В Бурятии в огне погибли около сотни куриц
Происшествия, 15.12.2022
Пожар произошёл в Иволгинском районе
В Улан-Удэ удирающий грабитель навернул несколько кругов по супермаркету
В Улан-Удэ удирающий грабитель навернул несколько кругов по супермаркету
Происшествия, 15.12.2022
Сотрудники магазина заблокировали автоматическую дверь
В Бурятии молодой человек ушёл из гостей с чужим телефоном
В Бурятии молодой человек ушёл из гостей с чужим телефоном
Происшествия, 15.12.2022
Женщина помогала соседу по дому и оставила гаджет на столе
Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент крупного пожара в Ангарске
Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент крупного пожара в Ангарске
Происшествия, 15.12.2022
Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН 
В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» погиб мужчина
В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» погиб мужчина
Происшествия, 15.12.2022
Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^