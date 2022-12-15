Под Иркутском в ДТП погиб пожилой водитель





Смертельная автоавария произошла сегодня, 15 декабря, около 10 часов под Иркутском. Водитель «Хонды Стрим», двигаясь в районе 10 км Александровского тракта в Иркутском районе, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойотой Хариер».- В результате дорожного происшествия 70-летний водитель «Хонды» скончался на месте. 70-летняя пассажирка «Хонды» и 52-летний водитель «Тойоты» были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.По факту ДТП назначена проверка, в ходе которой выясняются все сопутствующие обстоятельства и факторы, которые могли повлиять на произошедшую трагедию.