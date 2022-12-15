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В Бурятии в огне погибли около сотни куриц

В Бурятии в огне погибли около сотни куриц
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Иволгинском районе

Сегодня, 15 декабря в 07:53 в местности Зубай Иволгинского района Бурятии во дворе частного дома загорелся курятник.

На момент прибытия пожарных горел потолок в курятнике с печным отоплением. Существовала угроза перехода огня на жилой дом.

В результате пожара в курятнике погибло около сотни куриц.

- Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 11 минут. Распространения огня на жилой дом удалось избежать, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало отсутствие противопожарной разделки.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 декабря в селе Ильинка Прибайкальского района вспыхнула стайка, в результате чего погибли девять куриц.

2 декабря в селе Солонцы в Тарбатагайском районе в сгоревшей стайке погибли 124 курицы, 24 свиньи и две козы.

пожар птицы

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