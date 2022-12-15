В Бурятии поймали пьяную женщину-водителя с поддельными правами

Ночью 12 декабря экипаж ДПС в СНТ «Восход» в Заиграевском районе Бурятии остановил автомобиль «Хонда» для проверки документов. За рулём сидела женщина с явными признаками опьянения, а в салоне находились дети.
Инспекторы ДПС пригласили нарушительницу в патрульный автомобиль для процедуры освидетельствования.
При проверке документов выяснилось, что у пьяной женщины ещё и поддельные права.
- Было установлено, что по регистрационным учётам в базе данных фотография в водительском удостоверении гражданки не соответствует. Сотрудники ГИБДД предупредили гражданку, что подозревают её в использовании поддельных документов. 39-летняя женщина не стала отпираться и призналась, что приобрела подделку через Интернет. Кроме того, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена прав управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сейчас решается вопрос о возбуждении на женщину уголовных дел по статьям «Подделка документов» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Заиграевском районе остановленный пьяный водитель представился именем умершего брата.
В конце октября в Улан-Удэ пьяный водитель «ЗАЗа» устроил гонки с полицией. В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора.