15 декабря

14 декабря

Популярное

В Бурятии поймали пьяную женщину-водителя с поддельными правами

В Бурятии поймали пьяную женщину-водителя с поддельными правами
Происшествия, 
Пьяная дама везла детей

Ночью 12 декабря экипаж ДПС в СНТ «Восход» в Заиграевском районе Бурятии остановил автомобиль «Хонда» для проверки документов. За рулём сидела женщина с явными признаками опьянения, а в салоне находились дети.

Инспекторы ДПС пригласили нарушительницу в патрульный автомобиль для процедуры освидетельствования.



При проверке документов выяснилось, что у пьяной женщины ещё и поддельные права.

- Было установлено, что по регистрационным учётам в базе данных фотография в водительском удостоверении гражданки не соответствует. Сотрудники ГИБДД предупредили гражданку, что подозревают её в использовании поддельных документов. 39-летняя женщина не стала отпираться и призналась, что приобрела подделку через Интернет. Кроме того, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена прав управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении на женщину уголовных дел по статьям «Подделка документов» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Заиграевском районе остановленный пьяный водитель представился именем умершего брата.

В конце октября в Улан-Удэ пьяный водитель «ЗАЗа» устроил гонки с полицией. В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора.

поддельные документы алкогольное опьянение водители ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент крупного пожара в Ангарске
Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент крупного пожара в Ангарске
Происшествия, 15.12.2022
Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН 
В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» погиб мужчина
В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» погиб мужчина
Происшествия, 15.12.2022
Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе
В Бурятии пьяный неопытный водитель устроил ДТП
В Бурятии пьяный неопытный водитель устроил ДТП
Происшествия, 15.12.2022
Мужчина получил права в конце октября
В Улан-Удэ водитель сбил школьницу и пытался переложить вину на супругу
В Улан-Удэ водитель сбил школьницу и пытался переложить вину на супругу
Происшествия, 15.12.2022
Пара сперва скрылась с места аварии, но затем вернулась
В Улан-Удэ из-за вредных водителей простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за вредных водителей простаивали трамваи
Происшествия, 15.12.2022
Движение трамваев временно было закрыто
В Бурятии женщина украла телефон у свекрови
В Бурятии женщина украла телефон у свекрови
Происшествия, 14.12.2022
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^