15 декабря

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В Бурятии пьяный неопытный водитель устроил ДТП

В Бурятии пьяный неопытный водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина получил права в конце октября

14 декабря около трёх часов ночи в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, которое устроил пьяный водитель с небольшим стажем вождения.

- 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Нижняя Иволга в направлении села Иволгинск, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Мужчина имеет стаж вождения 1,5 месяца, водительское удостоверение он получил в конце октября. При этом 20 ноября он уже задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.

Водитель получил травмы различной степени тяжести.

Ещё одно ДТП с участием неопытного водителя произошло в Иволгинском районе накануне около 17 часов. 47-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Platz, следуя в сторону Верхней Иволги, съехала в кювет. Её автомобиль также опрокинулся.

Пострадал 15-летний пассажир. Юноша с травмами был госпитализирован.

В УГИБДД по Бурятии отметили, что водительское удостоверение женщина получила полгода назад.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ на «зебре» сбили 17-летнюю школьницу. Автомобиль, который сбил девушку, сперва скрылся с места аварии. Позже ехавшие в нём супруги вернулись, но начали врать полицейским в том, кто из них сидел за рулём.

ДТП алкогольное опьянение

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