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Из Бурятии пытались тайком вывезти редких гекконов и хамелеонов

Из Бурятии пытались тайком вывезти редких гекконов и хамелеонов
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Таможенники обратили внимание на мужчину, на котором топорщилась куртка

Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз в Монголию редких пресмыкающихся. Детёнышей четырех йеменских хамелеонов и двух реснитчатых гекконов-бананоедов россиянин пытался провезти под курткой. Инцидент произошёл в международном автомобильном пункте пропуска Кяхта.

- Во время контроля внимание сотрудников таможни привлёк мужчина, на котором необычным образом сидела верхняя одежда. Под курткой у него оказался завёрнутый в пелёнку контейнер с пресмыкающимися. Нарушитель пояснил, что животных он приобрёл в Улан-Удэ в качестве подарка для друга. Разрешительных документов на их вывоз у него не оказалось, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Экспертиза установила, что две особи относятся к виду реснитчатый геккон-бананоед – он занесён в Международную Красную книгу и относится к уязвимым видам. Йеменские хамелеоны в свою очередь попадают под действие Конвенции СИТЕС. Для их вывоза требуется специальное разрешение Росприроднадзора.

В отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) и ч.1 ст. 16.2 (недекларирование) КоАП РФ. Ему грозит штраф.

Справка:

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) была подписана 3 марта 1973 года в Вашингтоне и вступила в силу с 1 июля 1975 года. В настоящее время под текстом конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, стоят подписи представителей 169 государств мира.

В части, касающейся недопущения нелегального перемещения объектов животного и растительного миров, а также их частей (дериватов) через таможенную границу, главная роль по исполнению конвенции отводится таможенным органам.

Конвенция включает в себя три приложения, которые уточняются конференцией сторон – стран-участниц конвенции каждые три года.

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