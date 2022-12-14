14 декабря

13 декабря

Популярное

В Бурятии школьников эвакуировали из-за короткого замыкания

В Бурятии школьников эвакуировали из-за короткого замыкания
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дети находились на уроке физкультуры

Днём 14 декабря произошло задымление в спортзале средней общеобразовательной школы в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятии.

К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части.

До прибытия пожарных персонал школы на безопасное расстояние эвакуировал 10 пятиклассников, которые находились на уроке физкультуры.

- В результате короткого замыкания сработал автомат системы защиты электросетей после чего распространение огня прекратилось. Пожарный ствол не подавался, пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре из Онохойской средней школы №1 эвакуировали 555 учеников и 47 работников. Возгорание тогда потушил учитель физкультуры. В том же месяце произошёл пожар в электрощитовой в школе села Бичура.

В мае в селе Боксон Окинского района сгорела начальная школа. Во время пожара обрушилась крыша.

В марте 2021-го в том же Окинском районе, в селе Балакта произошёл крупный пожар в здании начальной школы. Огнём были повреждены коридор, холл и методический кабинет.

пожар школы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В горах Бурятии произошло землетрясение
В горах Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 14.12.2022
Его эпицентр находился в труднодоступной местности
Жителя Бурятии осудили за 13 хариусов
Жителя Бурятии осудили за 13 хариусов
Происшествия, 14.12.2022
Ущерб превысил 24 тысячи рублей
Жителя Бурятии осудили за кражу велосипеда
Жителя Бурятии осудили за кражу велосипеда
Происшествия, 14.12.2022
Мужчину приговорили к обязательным работам
В Забайкалье поезд проехал на «красный»
В Забайкалье поезд проехал на «красный»
Происшествия, 14.12.2022
Проверку провела транспортная прокуратура
В Бурятии задержали браконьера с ружьём
В Бурятии задержали браконьера с ружьём
Происшествия, 14.12.2022
Мужчину поймали во время незаконной охоты
В Бурятии сгорел Nissan Cube
В Бурятии сгорел Nissan Cube
Происшествия, 14.12.2022
Машина загорелась, когда хозяйка поставила её на обогрев
В Иркутской области назвали месяцы активности фальшивомонетчиков
В Иркутской области назвали месяцы активности фальшивомонетчиков
Происшествия, 14.12.2022
В предновогодней суете подделку легко не заметить 
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
Происшествия, 14.12.2022
Наезд произошёл на улице Смолина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^