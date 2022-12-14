Дети находились на уроке физкультуры
Днём 14 декабря произошло задымление в спортзале средней общеобразовательной школы в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятии.
К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части.
До прибытия пожарных персонал школы на безопасное расстояние эвакуировал 10 пятиклассников, которые находились на уроке физкультуры.
- В результате короткого замыкания сработал автомат системы защиты электросетей после чего распространение огня прекратилось. Пожарный ствол не подавался, пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре из Онохойской средней школы №1 эвакуировали 555 учеников и 47 работников. Возгорание тогда потушил учитель физкультуры. В том же месяце произошёл пожар в электрощитовой в школе села Бичура.
В мае в селе Боксон Окинского района сгорела начальная школа. Во время пожара обрушилась крыша.
В марте 2021-го в том же Окинском районе, в селе Балакта произошёл крупный пожар в здании начальной школы. Огнём были повреждены коридор, холл и методический кабинет.
В Бурятии школьников эвакуировали из-за короткого замыкания
Происшествия, Фото:
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