Бродячий пёс напал на мальчика весной
В марте на девятилетнего мальчика в городе Усолье-Сибирское Иркутской области напала бездомная собака.
Мать ребёнка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь возместить сумму морального вреда. В суд был направлен иск о взыскании с администрации города компенсации причинённого вреда.
- Усольский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу девятилетнего ребёнка в лице его законного представителя компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой города.
В Иркутской области покусанному собаку ребёнку выплатят 30 тысяч
Происшествия, Фото:
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