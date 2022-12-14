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В Иркутской области покусанному собаку ребёнку выплатят 30 тысяч

В Иркутской области покусанному собаку ребёнку выплатят 30 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бродячий пёс напал на мальчика весной

В марте на девятилетнего мальчика в городе Усолье-Сибирское Иркутской области напала бездомная собака.

Мать ребёнка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь возместить сумму морального вреда. В суд был направлен иск о взыскании с администрации города компенсации причинённого вреда.

- Усольский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу девятилетнего ребёнка в лице его законного представителя компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой города.

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