В Иркутской области покусанному собаку ребёнку выплатят 30 тысяч

Бродячий пёс напал на мальчика весной



В марте на девятилетнего мальчика в городе Усолье-Сибирское Иркутской области напала бездомная собака.



Мать ребёнка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь возместить сумму морального вреда. В суд был направлен иск о взыскании с администрации города компенсации причинённого вреда.



- Усольский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу девятилетнего ребёнка в лице его законного представителя компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой города.



