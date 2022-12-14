Жителя Бурятии осудили за 13 хариусов

Ущерб превысил 24 тысячи рублей



Житель Бурятии предстал перед судом за незаконный вылов байкальского хариуса.



Всё произошло в Северо-Байкальском районе на берегу реки Тыя, через которую рыба мигрирует к месту нереста. Мужчина сетью выловил 13 хариусов. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.



- Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Однако браконьер добровольно не возместил ущерб. Поэтому Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 24 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.



Суд удовлетворил иск прокурора.

