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Жителя Бурятии осудили за 13 хариусов

Жителя Бурятии осудили за 13 хариусов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб превысил 24 тысячи рублей

Житель Бурятии предстал перед судом за незаконный вылов байкальского хариуса.

Всё произошло в Северо-Байкальском районе на берегу реки Тыя, через которую рыба мигрирует к месту нереста. Мужчина сетью выловил 13 хариусов. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.

- Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Однако браконьер добровольно не возместил ущерб. Поэтому Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 24 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.

Суд удовлетворил иск прокурора.
Байкальская транспортная прокуратура браконьерство

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